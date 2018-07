Esultanza Griezmann: cosa significa il gesto fatto durante la finale dei Mondiali fra Francia e Croazia

La Francia è tornata nuovamente in vantaggio grazie al calcio di rigore, fischiato dopo consulto con il VAR, da Pitana per tocco di mano di Ivan Perisic. Sul dischetto si è presentato Antoine Griezmann che ha spiazzato Subasic con un destro angolato, per celebrare il gol el “Petite Diable” si è esibito nella sua strana danza, mano a mo’ di L sulla testa e piccoli saltelli laterali. Da chi o cosa è ispirato questo balletto? Griezmann ha replicato una delle più famose emote del videogioco Fortnite (Take the L) che sta spopolando tra gli adolescenti.