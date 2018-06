Il centravanti polacco del Bayern Monaco, Robert Lewandowski, apre le porte all’addio. La Juventus ci pensa

«Ho già detto di non voler giocare per sempre nello stesso campionato, questo è sicuro: ma ora non conosco il mio futuro. Mercato? Per ora non ci penso. Ma ho 29 anni e so di poter giocare ancora molti anni se non mi faccio male». Robert Lewandowski ha parlato a The Player’s Tribune, confessando la sua volontà di non voler restare per sempre in Bundesliga e quindi al Bayern Monaco. Secondo Il Corriere dello Sport, resta in piedi l’opzione Juventus. Il club bianconero cerca l’erede di Gonzalo Higuain e potrebbe bussare alle porte dei bavaresi per il polacco.

E’ chiaro che l’operazione Lewa sarebbe impegnativa e importante per il costo del cartellino e per l’ingaggio del centravanti polacco ma le antenne bianconere sono drittissime. Tutto ruota attorno al futuro di Gonzalo Higuain. Il Chelsea potrebbe ingaggiare il centravanti argentino dalla Juventus e i bianconeri, con i soldi ricavati dalla cessione del Pipita, potrebbero tentare l’assalto a Robert Lewandowski. L’operazione è complicata ma la Juve continua a monitorare la situazione relativa al centravanti polacco, ormai fuori dal Mondiale con la sua Polonia dopo il ko con la Colombia di Cuadrado.