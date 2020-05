Liga, accordo raggiunto con Mediapro: partite gratis per le case di riposo che faranno richiesta alla Federazione spagnola

Accordo raggiunto. La Liga spagnola e Mediapro, come riportato da Tutto Mercato Web, hanno trovato un punto di incontro per poter offrire le partite del calcio iberico alle case di riposo.

I match, dunque, verranno trasmessi in tutte le residenze della terza età di Spagna che ne faranno richiesta. Un gesto per poter aiutare tutti in un momento di difficoltà e per far sentire soli gli ospiti e il personale delle case di riposo.