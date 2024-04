Ligue 1, il Lille di Fonseca terzo per una notte: 3-1 al Marsiglia

Il Lille regola il Marsiglia per 3-1 in casa e si porta momentaneamente a -1 dal Brest secondo a pari punti col Monaco

Il Lille continua il suo strepitoso ruolino di marcia in casa e batte anche il Marsiglia per 3-1. Apre le marcature il rigore di David al 54esimo, raddoppia Cabella al minuto 71 mentre l’autogol di Ismaily rimette in gioco il Marsiglia.

Nemmeno il tempo di realizzare che l’OM subisce il terzo gol, questa volta decisivo Gudmundsson entrato pochi minuti prima. Lille terzo a -1 dal Brest almeno per una notte, in attesa del resto della Ligue 1.