Ligue 1 da brividi: PSG o Lilla, chi taglia per primo il traguardo?

Si decide tutto in una notte in Ligue 1: il Lilla cerca un titolo che manca da dieci anni ma dovrà vincere a Angers per resistere all’assalto del PSG

Un punto separa PSG e Lilla a 90′ dal termine del campionato. Questa sera le due squadre scenderanno in campo in contemporanea: il PSG andrà a Brest, il Lilla però chiuderebbe i giochi in caso di vittoria ad Angers.

Pochettino ieri in conferenza stampa ha detto che sarebbe una delusione più che un fallimento. Di certo a Parigi sono abituati bene avendo vinto gli ultimi quattro campionati e essendo andati in finale di Champions nella scorsa edizione. Ora le cose non vanno benissimo ma si sono un po’ risollevate grazie al trionfo in Coppa di mercoledì nella finale contro il Monaco. Inoltre torneranno a disposizione sia Mbappè che Neymar e si sa, con quei due tutto è sempre possibile.