Ligue 1, i risultati della 13ª giornata: De Zerbi si aggiudica la sfida con il Monaco, OM di nuovo secondo, il PSG è un po’ più vicino

L’Olympique Marsiglia si aggiudica l’incontro di cartello della 13ª giornata di Ligue 1: contro il Monaco l’OM parte in svantaggio con il gol di Golovin, ma poi rimonta grazie a Luis Henrique e il rigore nel finale di Greenwood. Sorpasso sui monegaschi, a pari punti ma con una migliore differenza reti, con il PSG che è a +6 sulle due inseguitrici. Nelle altre partite vola il Lione, che nonostante i problemi finanziari, cala il poker contro il Nizza, con una tripletta di Lacazette. Pareggia il Lille: non basta la doppietta di David su rigore per avere la meglio sul Montpellier.

Montpellier-Lille 2-2 (44′ David rig., 45’+2 Sylla [M], 54′ David rig., 90’+3′ Nordin [M])

Tolosa-Auxerre 2-0 (32′ King, 39′ Sierro rig.)

Lione-Nizza 4-1 (4′ Lacazette, 22′ Diop [N] 41′ Lacazette, 43′ Veretout, 69′ Lacazette rig.)

Le Havre-Angers 0-1 (63′ Abdelli)

Olympique Marsiglia-Monaco 2-1 (41′ Golovin [M], 53′ Luis Henrique, 89′ Greenwood rig.)