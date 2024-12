Ligue 1, Luis Enrique risponde alle critiche con una vittoria: il PSG batte il Lione e vola in classifica

Ligue 1, Luis Enrique risponde alle critiche con una vittoria: il PSG batte il Lione e riallunga in classifica sulle inseguitrici

Luis Enrique risponde alle numerose critiche seguite dall’ultima uscita del PSG in Champions con una vittoria di livello contro il Lione in Ligue 1.

La gara di cartello della 17ª giornata si conclude con una vittoria per 3-1 dei parigini, che in un quarto d’ora già comandano 2-0 con i gol di Dembelé e Vitinha. L’OL a fine primo tempo accorcia con Mikautadze, ma nel finale il punto finale lo mette Gonçalo Ramos. I pareggi di Monaco e Marsiglia di ieri permettono così ai parigini di ritornare a +7 in vetta alla classifica.