Lione, ancora problemi finanziari: bloccato il mercato ai francesi, e se non trova i soldi...

Lione, continuano i problemi finanziari del club francese: a rischio retrocessione e con la minaccia di avere il mercato bloccato

Non si fermano i problemi economici del Lione: la squadra ha 500 milioni di euro di debiti e se non dovesse riuscire a coprire almeno 100 milioni entro la fine della stagione verrà retrocesso in Ligue 2.

Inoltre, come riportato da Fabrizio Romano, la squadra rischia anche la sospensione del mercato: l’OL ha così le mani legate, costretto a cedere i suoi pezzi più pregiati senza poterli poi rimpiazzare a dovere.