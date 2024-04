Liverpool Atalanta, Klopp: «Gasperini? Grande allenatore»

Le parole dell’allenatore del Liverpool Klopp in vista della sfida contro l’Atalanta di domani in Europa League. Ecco le dichiarazioni

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore del Liverpool Klopp ha voluto parlare così della sfida contro l’Atalanta.

«Ci sono tantissimi murales per me, però il Liverpool vale più di qualsiasi cosa: io sono soltanto una parte, ma essa va avanti. Atalanta? Molti ci danno per favoriti, ma loro sono una squadra difficile. Ho studiato molto Gasperini e cercheremo di dare il meglio. Gasp? Lo rispetto tantissimo, non è mai facile gestire una stagione così lunga e con tante partite.»