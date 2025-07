Liverpool, offerta shock da 140 miloni! Ecco chi è il bomber che fa sognare Anfield per sostituire la partenza di David Nunez

Liverpool, offerta da paura da 140 miloni! Ecco chi è il l’attaccante che fa sognare Anfield per sostituire la partenza di Nunez. Le ultime

Un sondaggio, un’idea, una suggestione che infiamma il mercato e non poco. Secondo quanto riportato da diversi media inglesi, il Liverpool avrebbe manifestato un forte e concreto interesse per Alexander Isak, attaccante svedese del Newcastle. Al momento, non è stata presentata un’offerta formale, anche perché la posizione dei Magpies è sempre stata chiara: il loro gioiello non è in vendita. Tuttavia, i Reds avrebbero fatto sapere di essere pronti a mettere sul tavolo una cifra astronomica, vicina ai 120 milioni di sterline (circa 140 milioni di euro), per convincere il Newcastle a privarsi del suo numero 9.



L’interesse del Liverpool per Isak non è nuovo, ma si è intensificato nelle ultime settimane. Con la probabile partenza di Darwin Núñez, il tecnico Arne Slot ha identificato nello svedese il profilo perfetto per guidare l’attacco di Anfield. Isak, 25 anni, è reduce da una stagione straordinaria in Premier League, in cui ha messo a segno ben 23 gol, confermandosi come uno dei centravanti più completi e letali del campionato. La sua abilità nel giocare sia da prima punta che nel venire incontro a dialogare con i compagni, unita a una tecnica sopraffina e a un’impressionante freddezza sotto porta, lo rendono l’interprete ideale per il calcio fluido e aggressivo di Slot.



La trattativa di calciomercato è complessa. Il Newcastle, che non ha necessità di vendere, considera Isak un pilastro del progetto e spara alto. Il Liverpool, dal canto suo, dopo aver già investito su talenti come Wirtz e Frimpong, sta valutando la fattibilità di un’operazione così onerosa. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore, che potrebbe essere tentato dal salto definitivo in un club che lotta ogni anno per i massimi traguardi. La telenovela è appena iniziata, ma l’assalto del Liverpool a Isak è destinato a essere uno dei temi più caldi di questa sessione di mercato.