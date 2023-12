Liverpool, Klopp una furia sul mancato rigore: «Come può il signore al Var...»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, non le ha mandate a dire alla direzione di gara e al Var dopo un episodio da rigore non fischiato a favore dei Reds

PAROLE – «Ho rivisto l’episodio. Sono sicuro che qualcuno verrà e mi spiegherà perché non era fallo di mano, ma non so come. Non dico che l’arbitro possa vederlo perché non so dove si trovi posizionato nell’azione. Ma come può il signore in sala VAR vedere tutto questo e non giungere alla conclusione che forse sarebbe valsa la pena che l’arbitro desse un’altra occhiata».