Liverpool, Klopp: «La vittoria della Premier è stata incredibile»

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha raccontato la propria emozione per la vittoria della Premier League. Ecco le parole del tecnico dei Reds:

«Ho contato i minuti ed è stato semplicemente incredibile. Uno dei migliori momenti calcistici della mia vita che ho vissuto senza essere allo stadio. Potevo vedere la faccia di ogni giocatore. Eravamo così tesi, è stato un momento speciale. Non puoi immaginare come ti sentirai in quel momento prima che davvero accada. Era pura gioia. Grande sollievo e poi ho pianto, tanto. Pochi secondi prima della fine della partita ho chiamato a casa per parlare con mia moglie, volevo parlarle, ma non potevo perché stavo piangendo. Non sapevo perché, ma stava succedendo Non capivo cosa stesse succedendo. Era una situazione mai provata prima nella mia vita. Semplicemente non riuscivo a smettere di piangere».