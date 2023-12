Liverpool-Manchester United, sfida di cartello in Premier League

Tra le gare della 17esima giornata di Premier League spicca senza ombra di dubbio quella di Anfield Road tra il Liverpool allenato dal tedesco Juergen Klopp e il Manchester United della guida tecnica olandese Erik ten Hag.

La partita, in programma a partire dalle 17.30 italiane di domenica 17 dicembre 2023, sarà anche quella che chiuderà la giornata di campionato. Una sfida che alla vigilia del turno di Premier vede i Reds padroni di casa al comando della classifica con 37 punti e 10 lunghezze di vantaggio sui Red Devils che occupano la sesta posizione.

L’incontro arriva al termine di una settimana che è stata croce e delizia per le due squadre inglesi impegnate nelle coppe europee. Il Liverpool, che era reduce dalla vittoria 2-1 in campionato sul campo del Crystal Palace, ha affrontato la trasferta belga contro l’Union Saint-Gilloise già certo di avere in tasca il biglietto per gli ottavi di finale di Europa League da primo del proprio girone ed è stato sconfitto a Bruxelles per 2-1, schierando in campo molte seconde linee. Lo United, invece, doveva vincere per poter puntare almeno al terzo posto nel suo girone di Champions e andare quindi a giocare i sedicesimi di finale in Europa League, ma all’Old Trafford non ha potuto nulla contro un ingordo Bayern Monaco che, nonostante la vittoria del girone già ampiamente in tasca, si è imposto per 1-0. Seconda sconfitta interna consecutiva per i Red Devils dopo quella del sabato precedente in campionato per 3-0 contro il Bournemouth.

Alla luce delle recenti prestazioni, ma anche di quello che è stato finora l’andamento generale della stagione, c’è un Liverpool nettamente favorito sulle lavagne dei bookmaker. Una di queste è Snai che quota il segno 1 a 1.30 e addirittura a 8.00 la vittoria più che remota dello United. Il bookmaker italiano è tra i più importanti e affidabili dell’intero panorama, basti vedere la recensione di Snai Sport su Sportytrader. Ad avvalorare la quota più bassa per il segno 1 tra i tre esiti finali c’è quel 7-0 con cui il 5 marzo scorso, nell’ultimo testa a testa ad Anfield Road, il Liverpool travolse il Manchester United. Fu quella una delle ultime 7 partite su 9 giocate ad Anfield tra le due squadre in cui il Liverpool mantenne la porta inviolata. Le sfide tra Liverpool e Manchester United non sono mai state gare banali nel recente passato e hanno fatto esultare i tifosi di una o dell’altra squadra grazie a prestazioni ricche di gol: basti pensare che nelle ultime 6 sfide in gare ufficiali sono sempre stati segnati 3 o più gol e in 5 di queste partite i gol sono stati addirittura 4 o più. Inoltre, nelle ultime 4 partite interne, il Liverpool non ha mai subito gol contro i Red Devils.

Il Liverpool ha disputato una prima parte di Premier League con i fiocchi segnando almeno 2 gol in 12 delle ultime 15 gare.Inoltre, ha vinto tutte le gare disputate in casa in questa stagione tra campionato e coppe, ovvero 11 su 11 e sempre segnando almeno 2 reti a incontro. Inoltre, in tema di gol segnati, in 9 di queste 11 gare si è verificato l’Over 2.5. Solo il Manchester City finora ha segnato più reti del Liverpool in campionato: 38 contro 36, mentre la difesa dell’undici di Klopp risulta la migliore con 15 reti subite al pari dell’Arsenal.

Numeri piuttosto lontani da quelli della squadra di Ten Hag che invece in Premier League ha segnato 18 gol e ne ha subite 21. La panchina del tecnico olandese traballa parecchio e quella ad Anfield, in caso di un’altra clamorosa sconfitta, potrebbe essere l’ultima gara alla guida dello United.