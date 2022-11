Lo Spezia sceglie la Spagna come sede del ritiro invernale

Durante la sosta per i mondiali lo Spezia ha deciso un ritiro in Spagna, nella zona di Valencia, così come Hellas Verona e Atalanta

Lo Spezia andrà in ritiro durante la sosta per i Mondiali in Spagna. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale, Città della Spezia, la società ha trovato un accordo un’agenzia spagnola per un periodo di almeno una settimana per organizzare degli allenamenti e amichevoli.

La destinazione dovrebbe essere attorno a Valencia, con l’Andalusia come seconda opzione. Come gli spezzini anche l’Hellas Verona e l’Atalanta avrebbero scelto la penisola iberica come sede di un mini ritiro invernale.