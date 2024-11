Lopez: «Serie A equilibrata? La verità è che c’è meno qualità, sul Cagliari…»

Le parole di Diego Lopez, ex calciatore ed allenatore del Cagliari, sull’inizio di stagione molto equilibrato in Serie A. I dettagli

Diego Lopez ha parlato a Radio Sportiva dell’inizio di stagione in Serie A.

SERIE A 2024-2025 – «Seguo ancora il calcio italiano perché io sono cresciuto come calciatore nel Cagliari e sempre con i rossoblù ho iniziato ad allenare, nel settore giovanile. In Serie A non c’è più la stessa qualità di anni fa ma è sempre un campionato equilibrato sia per lo scudetto che nella corsa salvezza, nella quale sono coinvolte diverse squadre».

CAGLIARI-MILAN – «Ho visto la partita e, come ho detto in questi giorni, il Cagliari l’anno scorso è stato molto seguito (dai tifosi n.d.r.). Questo anche perché c’era mister Claudio Ranieri e tutti sappiamo che storia ha avuto lui con i rossoblù. Penso che quest’anno si debba fare la stessa cosa, contro il Milan è stato un Cagliari indomabile. Stavano meglio i rossoneri ma poi è arrivato il pareggio dei sardi, penso sia stata una bella partita!».

DAVIDE NICOLA – «Nicola è un allenatore che si sa muovere nelle acque calde della bassa classifica. Bisogna avere pazienza, cosa che nel calcio italiano non si ha, ma penso che lui sia un allenatore che sta ottenendo risultati».

FUTURO DI LOPEZ – «Io ho allenato in Italia, Cile, Ecuador ed Uruguay però sinceramente ancora non so quale sarà il mio futuro, sto seguendo quello che fanno i miei figli».