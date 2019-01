Lotta al razzismo nel calcio, il Milan si schiera a fianco all’Inter – FOTO

Inter e Milan unite nella lotta contro il razzismo nel calcio. Dopo che i nerazzurri hanno lanciato la campagna “buu”, i rossoneri si sono ufficialmente schierati a fianco dei cugini nella battaglia contro le discriminazioni di carattere razziale. Il Milan si schiera a fianco all’Inter: «Il Milan – scrive il club di via Aldo Rossi nella sua nota ufficiale – è al fianco dell’Inter nella lotta contro il razzismo. Perché ci sono sfide in cui non esistono colori e che vanno oltre ogni rivalità».

Dopo i fatti di Inter-Napoli, con il difensore azzurro Koulibaly preso di mira da un gruppo di tifosi nerazzurri, e i brutti episodi verificatasi anche nelle recenti gare di Coppa Italia, le due società milanesi hanno deciso di prendere una posizione molto dura e forte nei confronti di chi si macchia di cori o gesti razzisti.

Il Milan è al fianco dell'Inter nella lotta contro il razzismo. Perché ci sono sfide in cui non esistono colori e che vanno oltre ogni rivalità.#ACMilan stands by @Inter in the fight against racism. Because there are challenges which go well beyond colours and rivalries. https://t.co/cSZAEO6ZI6

