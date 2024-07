Lucca Udinese: «Stiamo lavorando tanto, ho voglia di fare bene»

Le parole di Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, dopo l’amichevole dell’Udinese pareggiata con una sua doppietta

Lorenzo Lucca ha parlato dopo la doppietta nel pareggio in amichevole tra Wolfsberger-Udinese. Di seguito le sue parole.

«Siamo andati in vantaggio 2-0 poi, per due sbavature, abbiamo subito due rete ma non è importante. Stiamo lavorando tanto, facciamo chilometri su chilometri da due settimane quindi è normale non avere ancora la sicurezza e la mentalità di sbagliare poco. Lo scorso anno abbiamo avuto momenti di difficoltà, mister Runjaic ci ha dato idee buone e giuste, ma dobbiamo pensare di non forzare sempre le giocate. Oggi lo abbiamo fatto e, non essendo tanto lucidi, abbiamo sbagliato, ma i concetti sono tutti giusti. Sono contento dei gol, all’attaccante il gol fa sempre piacere e dà lo stimolo per migliorarsi. Ho lavorato parecchio questa estate su diversi aspetti sui quali l’anno scorso, tra allenamenti e partite, non avevo avuto modo di soffermarmi. Sono concentrato e ho voglia di fare bene»