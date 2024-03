Lucca Udinese: il suo fiuto del gol può servire a Spalletti?

Lorenzo Lucca potrebbe essere la soluzione dei problemi di Luciano Spalletti in Nazionale per il ruolo di punta

Settimo centro in campionato, ottavo in stagione, Lorenzo Lucca ha aperto ieri le marcature di Lazio-Udinese, gara vinta dai friulani 2-1. La rete non fa altro che confermare la buona stagione dell’attaccante ventitreenne.

Con questa rete ha già eguagliato le 8 di quella precedente, siglate in Olanda tra Ajax e Jong Ajax. Il gol dell’Olimpico è arrivato da opportunista, che ha saputo deviare in porta una conclusione di Kamara che sarebbe finita fuori. Era già successa una cosa simile contro il Bologna, quando aveva corretto uno sbrego di Lovric. Può servire a Spalletti uno come lui?