«Sono soldi SPORCHI DI SANGUE» il no di Ole Saeter al Maccabi Haifa

Le parole di Ole Saeter, calciatore norvegese del Rosenborg, dopo aver rifiutato l’offerta del Maccabi Haifa: «Non possono comprare i miei valori»

Ole Saeter, giocatore norvegese del Rosenborg, ha rifiutato l’offerta del Maccabi Haifa: per lui un contratto da quasi un milione l’anno, ma lui – non nuovo a uscite colorite, come quando aveva detto che avrebbe esultato ad un suo gol «C***o in mano» -, ha rifiutato, spiegando così a TV 2 il motivo del suo no.

«Ho rifiutato l’offerta del Maccabi Haifa. Perché non rappresenterò un Paese che mette fine a vite innocenti. Nessuna somma di denaro può comprare i miei valori. Anche se mi offrissero 500 milioni, non li accetterei. Non voglio soldi macchiati di sangue sul mio conto in banca. Sarebbe un incubo. È un Paese che non ha né la moralità né i valori a cui ispirarmi per rappresentarlo»