Roma, oltre ai nomi stranieri per la mediana piace Maggiore

La Roma deve lavorare sul mercato per consegnare a Mourinho una rosa competitiva in vista del girone di ritorno: piace Maggiore dello Spezia

Prosegue il toto nomi per la mediana della Roma. Tanti i nomi usciti in queste settimane da Grillitsch a Tolisso, da Herrera a Xeka. Il dictat di Mourinho è chiaro, sfoltire gli esuberi e andare a prendere giocatori che possano far fare il salto di qualità ai giallorossi.

Tra i tanti nomi spunta anche quello di Giulio Maggiore. Il capitano dello Spezia è uno dei nomi della lista di Pinto e potrebbe essere l’occasione per l’aquilotto di spiccare il volo verso una big. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.