Magnani Verona, il difensore accelera per l’uscita: il Palermo è in attesa, le ultime

Giangiacomo Magnani vicino all’uscita dal Verona: il difensore ha un accordo con il Palermo e non vuole aspettare giugno

Giangiacomo Magnani si prepara a dire addio al Verona. Il difensore è in scadenza di contratto, ma vorrebbe lasciare subito: come riportato da Alfredo Pedullà il calciatore ha già un accordo per un ricco e lungo contratto con il Palermo, che sta facendo un mercato ambizioso per provare a dare uno sprint alla corsa promozione.

Il Verona avrebbe accettato di lasciarlo partire già a gennaio, liberandolo con un indennizzo: società e calciatore stanno trattando in queste ore.