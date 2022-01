ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maldini: «Teniamo lontana la Juve. Sul rinnovo di Theo…». Le dichiarazioni del dirigente del Milan

Ai microfoni di Dazn, Paolo Maldini ha parlato prima di Milan Juve. Le sue dichiarazioni.

PARTITA – «Gara importante perchè è Milan-Juve, poi perchè dobbiamo rimanere aggrappati all’Inter. Terzo motivo, vogliamo tenere la Juve lontana per essere più sicuri dell’obiettivo Champions».

MERCATO – «In questo mercato non ci sarà la disponibilità di un colpo alla Vlahovic. Poi vedremo a fine campionato. Non siamo perfetti, ci manca a volte qualcosa, ma se pensiamo che l’ultima gara l’abbiamo giocata abbastanza bene per poter vincere avremmo fatto quattro successi nel nuovo anno. Abbiamo una rosa abbastanza profonda per lottare senza rinforzi, al di là della politica societaria è una nostra idea».

COLPO IN DIFESA- «E’ rientrato Romagnoli, è rientrato Calabria, l’emergenza sta finendo e tra una ventina di giorni tornerà Tomori. Mettere un giocatore che deve ambientarsi, che non ha giocato con regolarità fin qui, togliendo spazio a chi ha fatto bene non mi pare giusto. Se si fosse potuto comprare un giocatore per i prossimi anni sarebbe stato diverso».

THEO HERNANDEZ – «Siamo vicini al rinnovo, ci vedremo con l’agente ma siamo praticamente d’accordo».

CAMPO – «Spero che si sistemi in fretta. L’idea è quella di rifare il campo con zolle che arrivino dall’Italia nel giro di due settimane. Speriamo di avere un campo in ordine, Inter e Milan giocano bene a calcio e hanno bisogno di campi di un certo livello».