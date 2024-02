Maleh: «Ecco cosa è cambiato nell’Empoli»

Youssef Maleh, centrocampista dell’Empoli, ha parlato ha parlato al Corriere dello Sport delle recenti prestazioni dei toscani

PAROLE – «La differenza la fa l’atteggiamento, che ora è diverso. Siamo riusciti a cambiarlo grazie al lavoro che stiamo facendo. In estate qui ci sono stati tanti nuovi arrivi e abbiamo faticato anche per questo. Ora siamo più squadra, in tutti i sensi. Salvezza? Quando sono arrivato in tanti parlavano di questo obiettivo. Adesso cerchiamo di non pensarci troppo. Se continuiamo così fare la storia del club sarà una conseguenza».