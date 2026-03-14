Malore Banda, arriva il comunicato del Lecce: gli aggiornamenti sulle sue condizioni. L’attaccante ha perso i sensi nel match col Napoli

Il Lecce esce dal Maradona con una sconfitta pesante e soprattutto con una forte preoccupazione per le condizioni di Lameck Banda, esterno offensivo zambiano diventato nelle ultime settimane una risorsa importante per la squadra salentina. Il giocatore giallorosso è stato costretto a lasciare il campo al 90’, dopo essersi accasciato a terra in seguito a un malore che ha generato attimi di grande tensione. Dopo il primo spavento, però, la situazione è apparsa meno grave di quanto si fosse temuto inizialmente. Il club salentino, nel punto diffuso dopo la gara, ha spiegato che Banda è stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è rimasto in osservazione per gli accertamenti del caso.

Di Francesco aspetta gli esami ma filtra un cauto ottimismo

Bisognerà attendere gli esiti degli esami per avere un quadro clinico completo, ma le prime sensazioni sembrano relativamente incoraggianti. Anche Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, nel post partita ha lasciato filtrare un cauto ottimismo sulle condizioni del calciatore, pur invitando naturalmente alla prudenza. In questo momento la priorità assoluta resta la salute del giocatore, dopo il grande spavento vissuto negli ultimi minuti della partita. L’episodio ha inevitabilmente scosso tutto l’ambiente giallorosso, che ora aspetta aggiornamenti ufficiali per capire i tempi di recupero e l’effettiva entità del problema accusato dall’attaccante.

Banda è diventato un fattore chiave per la corsa salvezza

L’eventuale stop di Banda rappresenterebbe comunque un problema serio per il Lecce in vista del finale di stagione. Come sottolineato anche da Di Francesco e confermato dal rendimento recente del giocatore, l’esterno zambiano aveva ritrovato brillantezza e continuità, diventando uno degli uomini più pericolosi nella fase offensiva. Nelle ultime cinque giornate di Serie A aveva infatti messo insieme un gol e un assist, aggiungendo accelerazioni, strappi e imprevedibilità a una squadra che spesso aveva faticato a creare occasioni nitide. Il calendario, inoltre, non aiuta i salentini: nelle prossime tre partite arriveranno infatti Roma, Atalanta e Fiorentina, un trittico durissimo nella corsa verso la salvezza.

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IL COMUNICATO – «Il calciatore Lameck Banda, a seguito di un contrasto di gioco avvenuto nella gara Napoli-Lecce, è stato costretto ad abbandonare il campo di gioco. Il giocatore è stato portato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è in osservazione».

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