Man: «A Parma voglio arrivare ancora più in alto. Fin da bambino volevo imitare tanto quel giocatore» - Calcio News 24

Man, giocatore del Parma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra idoli, stagione attuale e voglia di continuare a migliorare

A Emanuelesuperstar16, il giocatore del Parma Man ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla situazione attuale che sta vivendo in Emilia

LE PAROLE – «Penso che posso arrivare più in alto. Cerco di fare il meglio, di dare tutto sul campo. Può succedere di tutto. , io penso di sì perché abbiamo creato un gruppo forte. Siamo tutti giovani, abbiamo giocato insieme anche in Under 21, credo che possiamo arrivarci. Idolo? Era Adrian Mutu, tutti noi rumeni guardavamo lui da bambini perché lui giocava a un livello più alto. Ha fatto bene qua in Italia, lo abbiamo guardato tutti per imparare».