Manchester City, Guardiola: «Ho ancora tempo da dedicare alla squadra»

Le parole di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, dopo la vittoria dei Citizens nel mondiale per club

Pep Guardiola non si muove dal Manchester City. Il tecnico spagnolo, dopo la vittoria per 3-0 nella semifinale del mondiale per club contro l’Urawa Red ha ribadito la volontà di rimanere sulla panchina dei Citizens. Di seguito le sue parole.

«Al momento ho ancora un anno di contratto e sono molto, molto felice a Manchester e vorrei rinnovare, se i miei capi non mi licenzieranno… Ho ancora tempo da dedicare al City».