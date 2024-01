Manchester City, Guardiola: «Phillips? Non ci sono novità»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa di una possibile cessione del centrocampista Phillips

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa di una possibile cessione del centrocampista Phillips. Ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match contro l’Huddersfield.

PAROLE – «Non ci sono novità. Il club non mi ha informato di nulla in merito. Kalvin non ha potuto allenarsi negli ultimi cinque giorni perché era malato, era congestionato e aveva la febbre. Quel che succederà, succederà. Non conosco i desideri dei giocatori e non parlerò della finestra di mercato».