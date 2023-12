Manchester City, Kimmich per rimpiazzare Phillips

Joshua Kimmich potrebbe essere il prossimo obiettivo del Manchester City, vista l’uscita dal centrocampo di Kalvin Phillips

Il Manchester City avrebbe individuato il sostituto di Kalvin Phillips, in uscita dal club con direzione, al momento favorita, Juve. Al suo posto, come riportato da Talk Sport, potrebbe arrivare Joshua Kimmich.

Il centrocampista del Bayern Monaco, infatti, è uno degli obiettivi del Manchester City per rinforzare la squadra: con il suo arrivo alla corte di Guardiola, si procederebbe poi alla cessione dell’inglese. Si vocifera che il rapporto tra Kimmich e Tuchel in Baviera non sia proprio armonioso…