United-Juve, la sintesi di Rio Ferdinand: «Come ragazzini contro adulti»

Manchester United-Juventus: critiche in patria per i Red Devils dopo la sconfitta contro i bianconeri, esaltati invece dagli addetti ai lavori. Il commento degli ex Rio Ferdinand e Paul Scholes

Una Juventus super, un Manchester United così così. I bianconeri, usciti vincitori dall’Old Trafford ieri sera, hanno destato l’attenzione di quasi tutti gli addetti ai lavori: la formazione di Massimiliano Allegri, apparsa al top per maturità di gioco e capacità tecnica, aveva però di fronte una delle big probabilmente meno temibili della competizione attualmente. La squadra di José Mourinho, allenatore sempre più in bilico, si è beccata un po’ di critiche anche in Inghilterra dagli ex. Su tutti, ci è andato pesante Rio Ferdinand, attualmente commentatore per BT Sport: «La Juve è stata semplicemente superiore sotto ogni punto di vista: dalla forma fisica ai singoli, dalla qualità all’intensità di gioco passando per la gestione dei movimenti. I bianconeri hanno vinto meritatamente e se dovessi descrivere questa partita in due parole direi che è sembrata una gara tra adulti e ragazzini».

Sulla stessa linea tagliente un altro grande ex, Paul Scholes, che ha detto: «La Juve ha surclassato lo United in ogni zona del campo. Applausi per come l’ha decisa Paulo Dybala e alla Juve tutta per la prestazione in casa di un club grande come il Manchester. Certo, non grande come un tempo magari, ma parliamo comunque di una big. L’atteggiamento dei ragazzi di Mourinho però mi ha fatto sentire un po’ in imbarazzo». Di male in peggio.