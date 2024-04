Formazioni ufficiali Manchester United Liverpool, le scelte

Pochi minuti alla sfida di Premier League tra Manchester United e Liverpool; ecco le formazioni ufficiali con le scelte dei tecnici

Pochi minuti alla sfida di Premier League tra Manchester United e Liverpool, sfida decisiva per i Reds per tornare in vetta alla Premier: ecco le formazioni ufficiali con le scelte di Ten Hag e Klopp.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Kambwala, Dalot; Casemiro, Mainoo; Garnacho, Fernandes, Rashford; Hojlund. All. Ten Hag

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Quansah, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister, Endo; Salah, Nunez, Diaz. All. Klopp