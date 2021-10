Liverpool, Klopp: «Risultato assurdo, ma esultiamo con rispetto»

Il Liverpool batte 5-0 il Manchester United all’Old Trafford, ecco le parole di Klopp dopo la partita

Il Liverpool strapazza il Manchester United 5-0 a Old Trafford, ma dopo la partita Jurgen Klopp ha invitato i suoi ad avere rispetto degli avversari ai microfoni di SkySport UK.

LE PAROLE – «È un risultato assurdo. È speciale, ma non dobbiamo festeggiare come pazzi. Dobbiamo avere rispetto per gli avversari. A metà primo tempo ho detto ai miei ragazzi: dobbiamo giocare meglio».