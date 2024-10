Pogba, trattativa avanzata con quella big europea. Firma a breve visto l’addio alla Juve

Pogba, il centrocampista della Juve dirà addio alla squadra bianconera. Una big Europea pronta a far suo l’ex Manchester United

Come spiegato dal giornalista Malick Traoré, Paul Pogba potrebbe presto tornare in Francia per proseguire lì la sua carriera. Il francese, nonostante la riduzione della squalifica e il ritorno in campo possibile a marzo, è in uscita dal calciomercato Juve, visto che non rientra nei progetti futuri del club bianconero.

Rischio svincolo? Assolutamente no, in quanto l’entourage del centrocampista sarebbe in trattative avanzate con il Marsiglia da ormai alcune settimane per un cambio di casacca già a gennaio. Novità attese a breve su questo fronte.