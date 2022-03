Manchester United, Rangnick e una sconfitta che brucia per il futuro

Il Manchester United cade sotto i colpi di De Bruyne e compagni nel derby: per Rangnick una sconfitta che pesa, ora la rivoluzione

Il Manchester United perde il derby contro il City e lo fa malamente sotto i colpi di De Bruyne e compagni. Per Rangnick il futuro è sempre più in bilico, ma potrebbero aprirsi scenari importanti per la prossima stagione.

A Manchester potrebbe partire una vera e propria rivoluzione che vedrebbe in panchina Ten Hag dell’Ajax e via giocatori del calibro di Ronaldo, Pogba e Maguire. Lo riferisce Sky.