Manchester United, le richieste di Conte: ci sono due italiani

Antonio Conte potrebbe passare al Manchester United e tra i suoi obiettivi di mercato ci sarebbero due italiani: ecco di chi si tratta

Come riferito dal Daily Express, Antonio Conte è la prima scelta del Manchester United in caso di esonero di Ole Gunnar Solskjaer, la cui posizione è tutt’altro che salda. Per il mercato, l’ex tecnico della Juve ha chiesto, tra gli altri, un bianconero.

Si tratta di Federico Chiesa che la società, però, ritiene al momento incedibile. Occhi poi anche su un altro italiano, Nicolò Barella dell’Inter.