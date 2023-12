Manchester United: Ten Hag pensa a Zirkzee per risolvere la crisi di Hojlund

L’idea del Manchester United di Erik Ten Hag dopo il difficilissimo inizio di stagione tra Premier League e Champions

Voetbalzone analizza il momento no del Manchester United, nel quale è coinvolto anche Rasmus Højlund. Il bomber è stato acquistato dall’Atalanta per 75 milioni di euro la scorsa estate, ma il danese non ha ancora convinto all’Old Trafford. Sabato scorso Højlund ha giocato la sua quattordicesima partita in Premier League e ancora una volta non è riuscito a segnare. Il ventenne attaccante ha all’attivo cinque gol in Champions League, competizione dalla quale i Red Devils sono usciti.

Dall’Olanda scrivono Ten Hag è alla ricerca di un nuovo attaccante per allentare la pressione su Højlund e che sta pensando di provare a portare in Inghilterra uno dei giocatori che più sta stupendo in Europa: Zirkzee. L’assalto all’olandese del Bologna verrebbe fatto subito, già nel mercato di gennaio, lo United non ha più tempo da perdere.