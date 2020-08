Manchester Utd, Solskjaer: «Scelto De Gea per le prestazioni stagionali»

Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha parlato pochi minuti prima del match contro il Siviglia

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha parlato pochi minuti prima del match contro il Siviglia, valido per la semifinale di Europa League. Ecco le sue parole riportate da TMW:

«Ho scelto la squadra migliore per portarci in finale, sappiamo che dovremmo fare delle sostituzioni e in panchina ci sono ragazzi pronti a entrare. Ho scelto De Gea perché ha giocato bene per tutta la stagione, per me è un privilegio avere un secondo portiere come Romero. Oggi c’è meno caldo rispetto alla scorsa partita, ci sarà più intensità: vogliamo gestire meglio la palla rispetto alla partita col Copenaghen ed attuare un pressing più deciso»