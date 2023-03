Mancini: «In attacco il problema è serio. Kean? Spero questo...»

Roberto Mancini, Ct dell’Italia, ha parlato a Il Messaggero del momento della Nazionale e di alcuni giocatori

Roberto Mancini, Ct dell’Italia, ha parlato a Il Messaggero del momento della Nazionale e di alcuni giocatori. Le sue dichiarazioni:

ATTACCO – «I problemi sono seri. Immobile è ko, Raspadori in forse. Cisono grossi interrogativi. Inostri attaccanti centrali, quasi tutti, hanno giocato pochissimo negli ultimi mesi. Non ne abbiamo uno che sia un titolare, fatta eccezione per Gnonto, impiegato un po’ di più nel Leeds e può agire da punta centrale. Ma per il resto, siamo messi male: pure Scamacca è reduce da un infortunio, Belotti gioca poco».

KEAN – «Gioca in un ruolo dove siamo carenti. È giovane, la speranza è che migliori».

ZANIOLO – «Gli ho detto anche io, quando ha chiesto il mio parere, di andare al Galatasaray, spero che giochi perché per noi è importante. Andare in Turchia era l’unica possibilità».

VIALLI – «Saranno giorni difficili, il vuoto grande che sento ogni giorno lo sentiremo più forte. Tutto quello che ci ha lasciato deve esserci utile per il nostro presente e il nostro futuro».