Mancini allo scoperto: «Io ct dell’Italia? Qualcosa c’è stato, dispiaciuto per l’addio. Sulla Juve la verità è questa»

Le parole di Roberto Mancini, ex ct della Nazionale, sul suo possibile ritorno in azzurro e sull’interesse della Juve. Tutti i dettagli

Roberto Mancini ha parlato a Il Giorno delle voci di un possibile ritorno come ct dell’Italia.

SITUAZIONE ITALIA – «Sono ancora dispiaciuto per quel che è successo. Ma io non ho proprio idea di quel che potrà accadere, non penso che il mio nome sia fra i candidati. Gattuso? Non mi piace parlare di altri colleghi, non mi sembra giusto entrarci. Così come sulla questione Ranieri. Posso solo dire di essere dispiaciuto per la situazione che si è creata, perché respirare l’aria di Coverciano è sempre meraviglioso. Ne so qualcosa».

SACCHI HA FATTO IL SUO NOME – «L’ho letto. Ho anche chiamato Sacchi per ringraziarlo. Se penso ai giocatori può farmi piacere, se penso a quelli che ho avuto all’Europeo è anche normale che succeda dopo tanto tempo trascorso insieme e 37 gare d’imbattibilità. L’affetto e la stima restano sempre».

ADDIO ALL’ITALIA – «Io faccio l’allenatore, devo farmi scivolare tutto addosso. Ci sono momenti positivi e altri negativi, momenti in cui azzecchi tutto e altri in cui sbagli. Mi ricapiterà l’occasione, negli ultimi mesi ci sono andato vicino 3-4 volte…».

VOCI SULLA JUVE – «Qualcosa c’è stato con la Juve mesi fa, è vero. Aspetterò. Ma non sono qui a gufare, fino a settembre ci possono essere altre opportunità, magari all’estero».