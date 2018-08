Quando segna Mario, la Juve vince: per Dybala è un problema?

Mandzukic non ne sbaglia una, quando segna la Juve vince sempre: è già successo 22 volte. Col croato in vena realizzativa, potrebbero essere ristretti gli spazi di Dybala in avanti

I numeri e le statistiche non sempre dicono tutto, ma di sicuro dicono molto. Moltissimo nel caso di Mario Mandzukic, sceso ieri in campo contro la Lazio al fianco di Cristiano Ronaldo. Il croato – ancora una volta – è riuscito ad incidere con il gol del 2 a 0 che ha di fatto chiuso il match, ma più di tutto ha trainato la Juventus in quella che è stata una vittoria per nulla banale. Ronaldo non ha segnato, Paulo Dybala era in panchina, Mandzukic ha risolto ogni problema. Potrebbe non essere l’ultima volta, ma in linea di massima non è nemmeno la prima: Marione è infatti riuscito a mettere a segno il ventitreesimo gol in campionato con la maglia bianconera. Nelle ultime ventidue occasioni, ogni volta che Mandzukic è andato in gol, la Juventus ha sempre vinto. La statistica parla chiarissimo insomma: quando il croato la mette dentro, è vittoria sicura.

I numeri fanno sorridere Mandzukic e la Juve, ma fanno sorridere un po’ meno magari Paulo Dybala, in panchina ieri per novanta minuti dopo il debutto incolore della settimana scorsa contro il Chievo. Se Ronaldo è quasi inamovibile – almeno per il momento – e Douglas Costa sulla fascia è una certezza, in avanti qualcuno dovrà pur sacrificarsi: con Mandzukic amuleto bianconero della vittoria, a questo ritmo, può essere facile allora farsi due conti e comprendere come, a meno che l’argentino non esploda definitivamente soprattutto in fase realizzativa, potrebbe essere proprio lui ad accomodarsi in panchina un po’ più spesso del croato. Siamo solo alla seconda giornata comunque e non c’è numero che regga quando si tratta di fare previsioni: le statistiche sono fatte pure per essere ribaltate.