Mandzukic da record: a segno in tutte e 7 le stagioni giocate in Champions!

Mario Mandzukic animale da gol in Champions League. Il centravanti croato sempre a segno in Europa

La Juve avanza in Champions nel segno di Cristiano Ronaldo ma anche nel segno di Mario Mandzukic. Tre gli assist confezionati dal portoghese per le reti del croato, primo in Champions League. Marione non aveva ancora segnato, quest’anno, in Champions League e ha deciso di sbloccarsi in una serata importante, contro il Valencia, regalando i 3 punti e la qualificazione agli ottavi di finale alla formazione di Massimiliano Allegri. La Juve festeggia il passaggio del turno con una giornata d’anticipo e Mario brinda al primo gol stagione in Champions.

La Juve ha in rosa un primatista come Cristiano Ronaldo (121 gol in carriera in Champions, migliore in assoluto e 100 vittorie nella massima competizione, più della stessa Juventus) ma può festeggiare anche i record del centravanti croato, lodato in ogni occasione dai tifosi bianconeri: Mario, con il gol segnato al Valencia è andato a segno in tutte le sette stagioni giocate in Champions nella propria carriera. Manduzkic è uno da partite importanti. E’ evidente: la musichetta esalta Marione, un vero e proprio ‘animale’ da area di rigore, soprattutto in Champions League. Sette stagioni in Champions e almeno 1 gol a stagione: la Juve si gode il suo Mario!