Mandzukic mostra su Instagram i segni del fallo di Vecino – FOTO

Il centravanti posta una foto con i segni del colpo subito da Vicino in Inter-Juventus. Ecco i segni sul corpo di Mario Mandzukic

Inter-Juve fa sempre discutere e continuerà a farlo. Proteste dei tifosi nerazzurri per il cartellino rosso estratto dall’arbitro Orsato nei confronti del centrocampista Matias Vecino, reo di aver colpito Mario Mandzukic sulla trequarti. L’arbitro ha estratto inizialmente il giallo ma è stato richiamato dal Var e dopo aver rivisto l’entrata dell’uruguaiano ha deciso di estrarre il cartellino rosso.

Grandi proteste per la decisione di Orsato. Il centravanti croato della Juventus però, rimasto a bordo campo per le cure del caso per qualche minuto, è uscito nella ripresa e ha voluto far vedere i segni dell’entrata del centrocampista interista. Dalla foto si evincono due tagli, in due zone diverse, dovute all’entrata del calciatore dell’Inter che è intervenuto, con i tacchetti, sulla gamba dell’attaccante di proprietà della Juve. ecco la foto postata da MM su Instagram. A seguire il fallo di Vecino.