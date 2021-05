Mandzukic saluta il Milan: «Un piacere giocare per questo club»

Mandzukic dice addio al Milan. Il centravanti croato, arrivato a gennaio a parametro zero, non sarà rinnovato e lascerà i colori rossoneri in estate

Mario Mandzukic saluta il Milan dopo la sua ultima partita disputata con la maglia rossonera. Il centravanti croato, arrivato a gennaio a parametro zero, non sarà rinnovato e lascerà i colori rossoneri in estate: «È stato un piacere giocare con il Milan. Grazie alla dirigenza e al club per l’opportunità. Felice di aver riportato il Milan in Champions e auguro al club il meglio per il futuro».

Un’esperienza sicuramente non indimenticabile per l’ex Juventus che chiude la propria avventura al Milan con solo 287 minuti disputati.