Mané Moglie, le parole della sposa 18enne: «Non cerco la fama»

Le parole di Aisha Tamba, moglie diciottenne di Sadio Mané, sposata dall’attaccante ex Liverpool la settimana scorsa

Ha fatto molto discutere la scorsa settimana il matrimonio di Sadio Mané con la sua nuova moglie. L’attaccante ex Liverpool e Bayern Monaco e della nazionale del Senegal, fresca di vittoria nella Coppa d’Africa contro il Gambia, ha infatti sposato Aisha Tamba, una ragazza di 18 anni, di tredici anni più giovane del marito. A destare scalpore il fatto che i due fossero fidanzati da anni, quindi quando la ragazza era ancora minorenne. Il Daily Mirror ha contattato la famiglia della ragazza e, tramite i parenti, ecco le sue parole.

LE PAROLE DI AISHA – «Non vedo l’ora che inizi la mia nuova vita e so che sarà molto diversa. Ma non sento alcuna pressione perché la fama e i soldi di Sadio non mi cambieranno. Non è questo che mi interessa. Rimarrò una persona umile, devota alla mia fede. Non sono abituata ad avere così tante attenzioni su di me perché siamo una famiglia molto riservata. Non ci piace metterci in mostra e parlare della nostra vita personale. Sono una persona molto semplice, sono stato cresciuto così e nulla sarà diverso solo a causa di questo matrimonio. Ma sono molto onorata di essere ora la signora Mane. Georgina Rodriguez? Non so chi sia e non seguo nessun social media».

LE PAROLE DELLA FAMIGLIA – «Come famiglia, la nostra priorità numero uno è l’Islam. Non ci interessano tutte le cose che le persone associano alla vita di un calciatore ricco. Siamo molto felici che Aisha abbia sposato Sadio ma è perché è un uomo umile, non perché è ricco e famoso».