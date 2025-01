Manna: «Kvara? La squadra ha reagito bene all’addio: ecco come mai è andato via»

Le parole di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, prima del calcio d’inizio della partita contro l’Atalanta

Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Atalanta Napoli. Di seguito le sue parole.

REAZIONE SQUADRA ALL’ADDIO DI KVARA – «La squadra ha reagito bene, perchè l’allenatore ha saputo isolare il gruppo. Ma già la scorsa quando il calciatore non si è reso disponibile. La squadra non è distratta, tutto qui».

PARTITA – «Sicuramente la pressione ce la mettiamo da soli, perchè quando fai risultati positivi la pressione c’è. Dobbiamo essere bravi a gestirla, a continuare a lavorare e crescere come stiamo facendo. É una partita tra due squadre molto forti, all’andata ci sono stati superiori e speriamo di fare una partita all’altezza e fare punti».

ADDIO KVARA E SOSTITUTO – «Addio Kvara? Su quello che deve raccontare lui chiedete a lui. Ha chiesto la cessione mentre stavamo lavorando sul rinnovo: non era una trattativa semplice ma eravamo ben indirizzati, ma probabilmente quelle che erano le sue aspettative e il nostro livello salariale non coincidevano. Gli auguriamo tutto il bene, ha scritto grandi pagine nel passato, ma ora pensiamo a presente e futuro. Sostituto? Stiamo facendo delle valutazioni. Garnacho è un giocatore importante, ma non è nostro. Non dobbiamo farci prendere dalla frenesia, sappiamo che chi è andato via è un pezzo da 90: ci faremo trovare pronti, ma alle nostre condizioni».

NERES – «David è un calciatore incredibile e non lo scopriamo oggi. Ora gioca con più continuità perchè si è adattato e lavora bene, ma che ha sempre fatto bene. Ha avuto un anno e mezzo difficile con la guerra in Ucraina, ma noi lo conoscevamo bene e il mister lo ha messo nelle condizioni miglori».