4 anni fa ci lasciava Maradona: dal nostro archivio cosa ha significato El Pibe per Cannavaro e Ferrara – VIDEO

Maradona, oggi è l’anniversario della morte del Pibe de Oro, venuto a mancare 4 anni fa: dal nostro archivio la testimonianza di Ferrara e Cannavaro su cosa sia stato per Napoli

il 25 novembre del 2020 moriva Diego Armando Maradona e oggi, a 4 anni da quando ci ha lasciato, vogliamo ricordare el Pibe de Oro con le testimonianze di due napoletani doc su cosa sia stato per il Napoli. Di seguito le parole di Cannavaro, Ferrara e Bagni dal nostro archivio video.

CANNAVARO – «Per me come per tanti napoletani vedere Maradona era un’emozione incredibile perché per noi rappresenta tanto, rappresenta quasi un santo. Ci ha dato le grandi soddisfazioni e gli dobbiamo tanto».

FERRARA – «Il nostro è stato più che altro un rapporto proprio di intensa amicizia se non altro per il fatto che lui è arrivato a Napoli ed io sono arrivato in prima squadra quindi siamo praticamente cresciuti insieme. Io aveva appena 17 anni quando sono andato per la prima volta in ritiro con la prima squadra e lui ne aveva 24 quindi abbiamo fatto tutta la trafila insieme condividendone i successi e purtroppo a volte anche le delusioni».