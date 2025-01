Kings League, Marchisio: «Una giornata di festa, le partite cambiano sempre; Juve? Per il quarto posto ora...»

Le parole di Claudio Marchisio dalla finale della Kings League: l’ex bandiera della Juve ha parlato anche del momento dei bianconeri

Claudio Marchisio è presente all’Alliaz Stadium per la finale di Kings League World Cup. A margine dell’evento ha parlato in zona mista: ecco le sue dichiarazioni sulla competizione e sul momento della Juve.

FINALE – «E’ una giornata di festa, peccato non ci sia la nostra Nazionale. Vediamo sicuramente due squadre che hanno dimostrato di volere questa finale. Clima di festa, ma ci saranno anche delle legends, la musica… Una bella giornata».

COSA GLI HA DETTO BONUCCI – «E’ faticoso, non è semplice. Ma anche dal vivo ho visto, per noi legends entrare questo sistema, se non ti alleni bene e non capisci il regolamento, non è semplice. Anche le legends hanno fatto fatica, mi auguro che con il tempo la Nazionale, con il campionato che parte a febbraio, possa migliorare».

PRONOSTICO E CHI LO HA COLPITO – «Se devo dire un calciatore da noi italiani dico Gelsi che ho visto in un uno contro due con la Spagna che se non hai fiato non puoi farlo. Per la finale vedo il Brasile avvantaggiato, ma sarà una bella sfida».

CHE OPPORTUNITA’ E’ PER TORINO – «Giornata di festa, per chi non conosce la Kings League è l’opportunità di venire qui a vederla dal vivo. Le partite possono cambiare sempre, rispetto al calcio magari è meno noioso».

PIQUE’ CON LA MAGLIA BIANCONERA – «Da dietro l’ho scambiato per Llorente… I colori bianconeri gli stanno bene».

DERBY DI IERI – «L’ho vissuta come quasi tutte le altre. C’è questa sensazione di una squadra che inizia bene le partite, ha un buon gioco ma manca di una crescita caratteriale. Si fa raggiungere per meriti e demeriti, un po’ è dovuto alla carta d’identità della squadra. Sono giovani con poca esperienza, ma dall’altra parte c’è un sistema che deve trovare il prima possibile la compattezza nei risultati. La squadra per il quarto posto si fa molto dura altrimenti».

MANCANO LEADER – «Ad oggi ci sono dei leader ma sta mancando tutto quanto. Tutti insieme devono trovare la crescita personale di gruppo. Siamo a gennaio, è vero che c’è il mercato e spero da tifoso che possa arrivare qualcuno a rinforzare la squadra. Ma serve qualcuno anche con più esperienza».

CALCIO NEI QUARTIERI – «Bisogna fare qualcosa in più per i ragazzi, dargli delle strutture per farli divertire. Una cosa importante non solo per Torino ma a livello Nazionale. Negli anni 90 non c’erano tutte queste società che avevano questi settori giovanili. E’ responsabilità anche delle società aiutare i ragazzi a crescere».