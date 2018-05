Mario Balotelli vs Fanny Neguesha, guerra su Instagram: insulti e risposte al vetriolo tra i due ex fidanzati…

Una citazione di Pablo Escobar ha fatto scoppiare il caos su Instagram tra Mario Balotelli e Fanny Neguesha. L’attaccante del Nizza ha pubblicato la frase del noto trafficante di droga colombiano: «I soldi non comprano le donne ma fanno innamorare le p…ane». Fanny, sua ex fidanzata, ha voluto replicare: «Se fossi una brava persona avresti già trovato una vera donna. Basta invece dire “tutte p…ane, sei tu a cercarle…». E da qui, l’escalation…

Una replica, quella della bellissima modella, che ha trovato la piccata risposta di Super Mario: «Neanche un ct della nazionale ha mai avuto così tanti calciatori. Muratori, postini, camerieri, fatevi avanti che avrete una chance perchè a lei non piace la fame né i soldi». I due ex fidanzati non si sono lasciati in ottimi rapporti e lo scontro social è proseguito ulteriormente: «La cosa triste è che neanche con tutti sti soldi non ce la fanno a stare con te…». A chiudere, almeno per il momento, la vicenda è stato l’ultimo commento dell’ex Inter e Milan: «Ho due figli stupendi, e grazie a Dio la madre non è lei. Non rovino le famiglie…io…». Il post è stato poi cancellato da Balotelli.