Mario Rui, l’agente: «Olivera alternativa ideale sulla sinistra»

L’agente del calciatore portoghese ha parlato del futuro del suo assistito e delle potenziali alternative per il Napoli

Mario Giuffredi ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del futuro di Mario Rui, suo assistito.

«De Laurentiis e Giuntoli dovranno prendere sicuramente un terzino con caratteristiche diverse da Mario Rui. Olivera è più fisico, Mario è più tattico. Sarebbe una coppia perfetta, ma De Laurentiis ha fatto anche un sondaggio per Parisi dell’Empoli (altro suo assistito, ndr.), ma io non metterei due giocatori miei nello stesso ruolo. Magari Mario può provare nuove esperienze, ma ad oggi il futuro è tutto da valutare, è ancora presto. Resta il sondaggio fatto dal presidente per Parisi»