Maripan si racconta, il difensore svela qualche aneddoto sull’approdo al Torino, dai fan del Toro allo scontro con Zapata e il retroscena su Leclerc

Guillermo Maripan è un dei volti nuovi del Torino targato Paolo Vanoli. Il difensore cileno – arrivato sul gong dell’ultima finestra del calciomercato estivo – si è raccontato quest’oggi in una lunga video-intervista apparsa sui canali ufficiali Youtube della società.

Dall’inizio difficile (seppur senza citarla il riferimento è all’espulsione con l’Inter a San Siro) sino al rapporto – appassionato quanto rispettoso – con i tifosi. Ma anche un retroscena su un’ ‘amicizia’ vip con il porta bandiera Ferrari Charles Leclerc ed un celebre scontro di gioco in un Colombia-Cile di Copa America con l’attaccante Zapata. Vediamo qui riportato un breve estratto dell’intervento del numero 13. Così si è espresso Maripan:

MARIPAN E L’APPRODO IN SERIE A – «Mi è servito un periodo per assestarmi ma ora sto bene. Ho trovato un grande club e una grande squadra, in città sono stato accolto bene e quindi ho voglia di rimettermi in gioco. In Francia si gioca un calcio molto fisico, qui invece ho capito che dipende molto dalla tattica, serve ordine in campo»

RAPPORTO COI TIFOSI DEL TORINO – «Sono stato trattato molto bene dal mio arrivo a Torino. Per strada i tifosi mi fermano sempre in modo rispettoso, mi chiedono foto e dicono sempre ‘Forza Toro’»

RAPPORTO CON SANABRIA E ZAPATA – «Conoscevo già Zapata e Sanabria, ci siamo affrontati con le Nazionali. Mi hanno accolto bene, sono ottimi compagni e condividiamo il Mate (una bevanda sud america, ndr).

LO SCONTRO CON ZAPATA – «Sì (ride, ndr) una volta contro Duvan ho avuto un piccolo scontro durante la Copa America. Lui è entrato nel secondo tempo se non ricordo male. Io l’ho accolto con un pugno per fargli capire che giocava contro il Cile. Ma si è risolto tutto subito»

AMICIZIE CON VIP – «Si, conosco Charles Leclerc, l’ho incontrato un paio di volte a Monaco. E’ davvero un bravo ragazzo e gli auguro il meglio»