Marotta ELOGIA Inzaghi: «Iniziamo un nuovo cammino insieme. Il CALCIOMERCATO dell’Inter»

Conferenza stampa Marotta: il presidente dell’Inter presenta la nuova stagione 2024/2025. Ecco le DICHIARAZIONI INTEGRALI

Ecco le parole di Beppe Marotta, presidente dell’Inter, su quella che sarà la stagione 2024/2025.

BILANCIO – «E’ trascorso pochissimo tempo dal termine di una stagione indimenticabile per la storia della nostra Inter, nella quale abbiamo conquistato la nostra ottava supercoppa e il 20° scudetto vinto con 19 punti di vantaggio. Tutti noi abbiamo ancora negli occhi e nel cuore le immagini e le emozioni dei tifosi nerazzurri in festa che invadevano le strade di Milano e una piazza Duomo stracolma che tingeva il cielo dei nostri colori in una notte magica di fine aprile».

RINNOVO INZAGHI – «Oggi iniziamo un nuovo cammino insieme. La nostra bellissima maglia sarà impreziosita dal tricolore e dalla leggendaria seconda stella che porteremo d’ora in avanti sul petto con l’orgoglio di aver arricchito il blasone e la storia dell’Inter. E insieme a noi a guidare la squadra campione d’Italia avremo ancora mister Simone Inzaghi. Con grande piacere voglio quindi comunicarvi ufficialmente che il rapporto con Simone continuerà fino al 2026 con la speranza di proseguire ancora oltre».

CONTINUITA’ CON OAKTREE – «Simone è il nostro bravissimo condottiero, in questi tre hanno ha consolidato la propria leadership e ha plasmato la squadra a sua immagine e somiglianza, garantendo all’Inter un calcio moderno e spettacolare, creando un gruppo in grado di rappresentare al meglio i valori più autentici dello sport, valorizzando moltissimi giocatori e conquistando meravigliosi trofei. La nostra proprietà ha raccolto l’eredità storica, la treadizione, il senso di appartenenza e il valore del nostro club. Oaktree, che ha già supportato l’Inter in questi tre anni di successi, ha sin da subito dimostrato la volontà di mantenere la società ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il nostro azionista ha garantito continuità e stabilità nella gestione del club e ha messo in primo piano il mantenimento della massima continuità della performance sportiva, il proseguimento del percorso verso la sostenibilità finanziaria. La solidità della nuova proprietà unita all’impegno di questo management è la migliore garanzia per l’Inter e per i nostri meravigliosi tifosi di raggiungere nuovi traguardi e di realizzare insieme altre memorabili imprese».